Duitsland wil bemiddelen tussen China en VS kv

01 juni 2020

06u12

Bron: Belga 0 Tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vanaf 1 juli wil Duitsland proberen te bemiddelen tussen de Verenigde Staten en China. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas aan de Duitse pers gezegd.

De relaties tussen Washington en Peking staan al een tijdlang onder druk. Vorige week nog kondigde de Amerikaanse president Donald Trump actie aan tegen de controversiële Chinese nationale veiligheidswet voor Hongkong.

"Vooral wij Europeanen hebben er niets bij te winnen als de tegenstrijdige belangen van China en VS onverzoenbaar worden", zei Maas aan de Duitse mediagroep Funke. De wereld mag niet verdeeld worden in een Chinese en Amerikaanse invloedssfeer, zei hij nog.



Volgens Maas zal Duitsland tijdens zijn EU-voorzitterschap van zes maanden geconfronteerd worden met uitdagingen. Hij benadrukte dat de geplande top tussen de EU en China in september zal doorgaan. "Er zijn te veel belangrijke onderwerpen die we met China moeten bespreken", klonk het. Het doel van de top is volgens Maas om van China beloftes te bekomen over "ambitieuze klimaatdoelstellingen en eerlijke wereldwijde concurrentie".