Duitsland wil bedrijven belasten die wegwerpproducten produceren ttr

12 augustus 2019

14u34

Bron: belga 0 buitenland De Duitse minister van Milieu Svenja Schulze wil bedrijven die wegwerpproducten produceren voor eenmalig gebruik, zoals sigaretten of koffiebekers, laten bijdragen aan de kosten voor het reinigen en onderhouden van straten en parken.

"Onze openbare ruimte ligt vol vuilnis", zei Schulze in Berlijn. Om zwerfvuil tegen te gaan, moeten bedrijven helpen gemeenschappen financieel te ondersteunen. Schulze wil het kader voor de nieuwe reglementering voorstellen tegen 2021. De maatregel is bedoeld om bedrijven te stimuleren om meer herbruikbare zaken te produceren.

De Duitse afvalmaatschappij VKU zei dat het gedurende een jaar zal onderzoeken hoeveel zwerfvuil in de openbare ruimte terechtkomt door wegwerpproducten.



Volgens VKU-voorzitter Michael Ebling is twee derde van het zwerfvuil afkomstig van die verpakkingen. In de stad Mainz, waar Ebling burgemeester is, is dat goed voor 120 ton per jaar.