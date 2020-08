Duitsland wil baasjes verplichten twee keer per dag hun hond uit te laten Simone van Zwienen

17 augustus 2020

23u15

Bron: AD.nl 0 Honden hebben beweging nodig, daar zal iedereen het over eens zijn. Maar in Duitsland willen ze nu hondeneigenaren verplichten hun huisdieren twee keer per dag uit te laten. Buiten een kennel.

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner wil de garantie dat honden voldoende beweging en verzorging krijgen. Daarnaast is ze van plan strengere regels op te stellen voor diertransporten en hondenfokkers. Een wetsvoorstel hiervoor moet, indien mogelijk, in de eerste maanden van het komende jaar worden goedgekeurd. Dat stelt haar ministerie in Berlijn. Er ligt een ontwerp van de CDU-politicus op tafel.

Twee keer per dag

De regel is bedoeld om hondenbezitters onder meer te verplichten hun dier toegang te geven tot de buitenlucht buiten een kennel: minimaal twee keer per dag, minimaal een uur. “Huisdieren zijn geen knuffels, er moet rekening worden gehouden met hun behoeften”, zei Klöckner desgevraagd tegen het Duitse persbureau DPA.



Honden moeten genoeg beweging krijgen en mogen niet te lang alleen worden gelaten. Particuliere en professionele hondenfokkers zouden daarom minimaal vier uur per dag voor puppy’s moeten zorgen, zodat ze voldoende aan mensen wennen. Voor het fokken van honden moet gelden dat een begeleider maximaal drie nesten tegelijkertijd mag verzorgen.

Het vastbinden van honden, dat wil zeggen het continu ketenen van de dieren, zou in principe verboden moeten worden en alleen onder bepaalde voorwaarden moeten worden toegestaan.

Controles

Op de vraag hoe de regels moeten worden gecontroleerd, vooral bij particuliere hondenbezitters, zegt een woordvoerster van de minister dat de autoriteiten van de Duitse deelstaten hiervoor verantwoordelijk zijn. Maar ze gaan niet elke hondenbezitter bellen en vragen of hij al buiten is geweest met de hond. Het gaat vooral om de honden in kennels.

Voor diertransporten binnen Duitsland wil Klöckner bedingen dat deze maximaal 4,5 uur mogen duren als de temperatuur in de wagen in de tussentijd boven de 30 graden kan stijgen. “Vooral in de zomer, wanneer de temperaturen hoog zijn, moeten we vermijden dat de dieren te lijden hebben van vermijdbare hitte”, aldus Klöckner. “Daarom handhaaf ik strengere regels voor transport die verder gaan dan de EU-wetgeving.”