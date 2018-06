Duitsland weer in shock: Susanna (14) verkracht en vermoord door asielzoekers. Eén verdachte vlucht met familie naar Irak Karen Van Eyken

07 juni 2018

14u15

Bron: RTL, Die Welt, Focus, Frankfurter Allgemeine, Neuen Osnabrücker Zeitung 572 "Geen hoop meer: ze is dood", kopten Duitse media gisteren. Het 14-jarige Joodse meisje, Susanne Feldmann, werd verkracht en vermoord nadat ze sinds 22 mei was vermist. Twee vluchtelingen staan onder verdenking. Eén van de vermeende daders is met zeven andere familieleden halsoverkop naar Irak gevlucht.

Susanna Feldmann uit Mainz keerde op 22 mei niet naar huis terug na een uitje in de stad Wiesbaden. Op de avond van haar verdwijning schreef ze haar moeder nog een WhatsApp-bericht: "Mama, zoek me niet, ik ben met mijn vriend naar Parijs gegaan. Ik ben wellicht binnen twee à drie weken terug." Haar moeder Diana Feldmann was meteen bezorgd: "Dat is niet de schrijfstijl van mijn dochter."

De politie beschouwde de vermissing meteen als onrustwekkend. Gisteren werd haar lichaam dan aangetroffen in dichtbegroeid gebied in de omgeving van Wiesbaden.

Urenlang misbruikt

Het staat ondertussen vast dat het meisje urenlang werd misbruikt in de nacht van 22 op 23 mei waarna twee mannen haar hebben omgebracht.

Een vermeende dader werd gisteren opgepakt. Het gaat om een 35-jarige asielzoeker met Turks paspoort. De andere verdachte is een 20-jarige vluchteling, Ali Bashar, uit Irak. Naar hem is de politie nog op zoek. Beiden zouden in een opvangcentrum in Wiesbaden hebben gezeten.

"Inderhaast vertrokken"

De 20-jarige Irakees is vermoedelijk eind vorige week met zijn hele familie (in totaal 8 personen) "inderhaast vertrokken". Volgens de eerste bevindingen hebben ze afgelopen zaterdag het vliegtuig genomen naar Istanboel. Van daar ging het met een aansluitende vlucht verder naar Erbil in Irak. "Ze gebruikten valse namen", vertelde Stefan Müller, politiecommissaris van Wiesbaden. De achtkoppige familie zou in oktober 2015 in Duitsland zijn aangekomen.

De politie heeft ondertussen een opsporingsbeeld van Ali Bashar verspreid. De jongeman was al voor andere feiten bij de politiediensten bekend. Hij werd eerder in verband gebracht met misdaden zoals mishandeling en verkrachting. Hij zou ook een agente hebben geduwd en bespuugd en betrokken geweest zijn bij een overval met een mes. Een asielaanvraag werd in 2016 afgewezen, maar daartegen heeft de familie beroep aangetekend waardoor ze beschikken over een tijdelijk verblijfsrecht.

Tip van 13-jarige vluchteling

Volgens speurders kwam de doorbraak in het dossier door een tip van een 13-jarige jongen die ook vluchteling is. Hij had zich als getuige bij de politie gemeld. Met zijn verklaringen heeft hij de moordzaak helpen ophelderen. Ali B. zou hem over de misdaad hebben verteld. Het verdere onderzoek leidde vervolgens tot de aanhouding van de 35-jarige man van Turkse afkomst.

Geen eenmalig feit

Eind 2016 stond Duitsland al eens in rep en roer toen bleek dat een Afghaanse vluchteling Maria Ladenburger had verkracht en vermoord in Freiburg.

Vorig jaar stak een Afghaanse vluchteling de 15-jarige Mia dood met een keukenmes voor een drogisterij in het centrum van de stad Kandel.

Een jonge vluchteling viel eind vorig jaar een Duits meisje aan in Darmstadt. Het ging om zijn ex-vriendinnetje. Ze raakte zwaargewond maar overleefde.