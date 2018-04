Duitsland vreest voor aanslagen op het leger JM

07 april 2018

13u04

Bron: ANP 0 De Duitse militaire veiligheidsdienst MAD vreest voor aanslagen op voertuigen van het Duitse leger. Een maand geleden werden al eerder twee voertuigen gesaboteerd. Aanleiding van de sabotage is het gebruik van Duitse legervoertuigen door het Turkse leger in hun strijd met de Koerden.

In een intern veiligheidsadvies waarschuwde de Duitse militaire veiligheidsdienst voor verdere aanslagen op het Duitse leger. Die voorspelde aanslagen zijn een reactie op het Turkse offensief in Syrië tegen de Koerden, waarbij het Turkse leger Duitse voertuigen gebruikt.

Op 13 maart vielen onbekenden twee voertuigen van de Bundeswehr aan in Soltau waarbij brand werd gesticht. In een verklaring die waarschijnlijk uit extreem linkse kringen kwam, staat dat het om een directe aanval op de Duits-Turkse oorlogsmachine ging.

Het Turkse leger zet bij het offensief in Syrië voertuigen in die eerder bij het Duitse leger in gebruik waren. Het legerpersoneel in Duitsland wordt onder andere aangeraden voordat er een rit met een voertuig wordt gemaakt, de wielmoeren te controleren, meldde Der Spiegel. Aan legervoertuigen die naar een garage buiten de kazerne moeten, mag alleen worden gesleuteld in afgeschermde ruimtes.