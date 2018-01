Duitsland vreest opmars extreemrechtse 'Rijksburgers', die leger opbouwen en zich voorbereiden op 'dag X' TT

Bron: Focus 48 Polizei Heilbronn Het resultaat van een huiszoeking bij een 'Rijksburger' in Heilbronn: tientallen wapens en munitie. Het aantal zogenaamde 'Rijksburgers' is in Duitsland op een jaar tijd met 56 procent gestegen. Er zijn in het land nu al zo'n 15.600 extreemrechtse individuen die het huidige Duitsland niet aanvaarden en terug willen keren naar het Duitse Rijk uit de jaren 30. Veiligheidsdiensten vrezen bovendien dat de harde kern zichzelf aan het bewapenen is en een leger wil uitbouwen.

Uit cijfers die het magazine Focus opvroeg bij de veiligheidsdiensten van de verschillende Duitse deelstaten blijkt dat het aantal leden van de verschillende groeperingen die zichzelf Reichsbürger noemen, op een jaar tijd toegenomen is van zo'n 10.000 naar 15.600.

De 'Rijksburgers' komen de laatste jaren steeds vaker in de media, wat mogelijk de opmars verklaart. Ook het hoge aantal vluchtelingen dat Duitsland de afgelopen jaren is binnengekomen en de aandacht voor het thema migratie kan volgens veiligheidsdiensten mee een oorzaak zijn. De deelstaat met het hoogste aantal van de extreemrechtse militanten is Beieren, de staat waar de meeste vluchtelingen Duitsland binnenkomen. Daar zouden zo'n 3.500 Reichsbürger wonen. Ook in buurstaat Baden-Württemberg zouden er met 2.500 een hoog aantal wonen, net als in Nordrhein-Westfalen, de deelstaat die aan België en Nederland grenst (2.200).

Rijksburgers aanvaarden de grenzen van het huidige Duitsland niet en vinden dat het land terug moet en mag naar de grenzen ten tijde van het Duitse Rijk en zijn grenzen van 1937, toen Hitler aan de macht was. Volgens hen heeft het Duitse leger zich op het einde van de Tweede Wereldoorlog weliswaar overgegeven, maar de Duitse staat niet. En dus bestaat het Duitse Rijk nog altijd en worden de gebieden die na de oorlog werden opgegeven, nu onrechtmatig bezet door andere landen.

Volgens Focus vrezen de veiligheidsdiensten nu dat de Rijksburgers zich meer en meer proberen te verenigen. Honderden onder hen hebben een legale wapenvergunning, en in het verleden werden al invallen gedaan bij leden die ook illegale wapens in hun bezit hadden. Een groep binnen de harde kern zou nu van plan zijn een eigen leger te vormen. Leden uit verschillende deelstaten zouden al bij elkaar gekomen zijn om de uitbouw van een militaire structuur te bespreken. Volgens een anonieme bron binnen de Staatsveiligheid "bereiden ze zich voor op 'dag X', wat die dag ook mag zijn".

Gevreesd wordt wel dat de uitbouw van een leger radicale individuen, die zich tot nu toe stil hielden, kan aanzetten zich aan te sluiten.

De Rijksburgers werden lang aanzien als een marginale groepering met slechts enkele honderden leden, waarvan zeker niet iedereen gevaarlijk was. Ze hebben eigen nep-identiteitskaarten en nummerplaten en werden met rust gelaten zolang ze niemand kwaad deden. Velen hielden zich vooral bezig met het bij de overheid indienen van ontelbare bezwaarschriften tegen alles en nog wat. Maar in oktober 2016 schoot een van hen een Beierse politieagent dood en werd het plots menens. Ook binnen de politie zelf zouden Rijksburgers actief zijn.

