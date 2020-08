Duitsland vreest escalatie: Grieken en Turken "spelen met vuur", Turkije waarschuwt voor provocaties van Griekse zijde TT

25 augustus 2020

19u14

Bron: Belga 9 Turkije en Griekenland staan ook na de bemiddelende gesprekken van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas recht tegenover elkaar in hun ruzie over het gebied in het oosten van de Middellandse Zee. Maas noemde de situatie “zeer riskant” maar verklaarde ook dat de partijen er volgens hem met gesprekken uit willen komen.

"Wat we nu echt onmiddellijk nodig hebben, zijn signalen van de-escalatie en de bereidheid tot dialoog", zo verklaarde Maas na een onderhoud met zijn Griekse ambtgenoot Nikos Dendias in Athene. Volgens de Duitse minister ontwikkelen de oplopende spanningen tussen Ankara en Athene zich tot een ontvlambare situatie. "Elke vonk, hoe klein ook, kan tot een ramp leiden", waarschuwde Maas.

Maas, die na zijn doortocht in de Griekse hoofdstad doorreisde naar Ankara, probeert te bemiddelen in het escalerende conflict rondom de Turkse aardgasexploraties en de maritieme grenzen. Er bestaat steeds meer ongerustheid dat de spanningen kunnen uitmonden in een militaire confrontatie tussen de twee NAVO-partners. Zo is er al een incident geweest tussen een Turks fregat en een Grieks schip.



Griekenland stelt dat de Turkse booractiviteiten in de regio illegaal zijn en wil pas praten met Ankara wanneer het Turkse exploratieschip Oruc Reis en de begeleidende oorlogsschepen hun missie staken. Turkije houdt staande dat het gebied tot zijn exclusieve economische zone behoort en legt de Griekse eis naast zich neer. De missie zou volgens het Turkse persbureau alvast tot 27 augustus duren.

“Handel met gezond verstand”

Turkije heeft Griekenland op zijn beurt vanmiddag voor provocaties gewaarschuwd.“Wanneer u een verkeerde stap zet, dan zullen wij dit keer zonder ons te bedenken doen wat nodig is”, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu aan het adres van Athene na de ontmoeting met Maas in Ankara. “Handel met gezond mensenverstand”, voegde de Turkse bewindsman eraan toe.

Volgens Cavusoglu is zijn land zonder vooorafgaandelijke voorwaarden tot een dialoog met Griekenland bereid, maar niet indien dit land wel voorwaarden of maximale eisen stelt.

Maas van zijn kant zei dat de situatie tussen beide landen een “zeer kritisch punt” heeft bereikt. “Wie steeds dichter naar de afgrond beweegt, kan er een keer invallen. Niemand wil dit langs militaire weg oplossen”, voegde hij eraan toe. “Van beide kanten is er bereidheid tot dialoog.”

Sancties

Het conflict staat op de agenda van een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, donderdag in Berlijn. De Europese Unie nam dit voorjaar al individuele sancties tegen twee functionarissen van een Turkse oliemaatschappij die in handen is van de overheid, maar daar nemen de Grieken geen genoegen mee. Ze dringen aan op sancties "tegen de Turkse staat".

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell zal de ministers in Berlijn "verscheidene opties" presenteren, zo verluidde dinsdag uit Europese diplomatieke bronnen. Bijkomende sancties zijn mogelijk, maar volgens een topfunctionaris kan de discussie niet beperkt blijven tot booractiviteiten. "We moeten alle aspecten van onze complexe relatie met Turkije aanpakken."

De Europese Unie bevindt zich in een lastige situatie. Enerzijds wil ze zich solidair tonen met lidstaten Griekenland en Cyprus. Anderzijds dreigen hardere sancties, zoals een opschorting van de douane-unie met Turkije, als een boemerang terug te keren. Turkije, dat nog steeds de status van kandidaat-lidstaat heeft, speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het indammen van illegale immigratie en vluchtelingenstromen naar Europa.