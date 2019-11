Duitsland voert hogere belastingen in op vliegtickets TT

15 november 2019

12u33

Bron: ANP 5 De Duitse Bondsdag heeft een wet goedgekeurd om hogere belastingen in te voeren op vliegtickets, als onderdeel van een klimaatpakket. Het parlement keurde het pakket goed met 356 ja-stemmen, 200 tegenstemmen en 55 onthoudingen.

Doel van de wet is om de CO2-uitstoot in de luchtvaart te verminderen. De luchtvaarttaks wordt verhoogd voor vluchten in het binnenland en andere EU-landen. De nieuwe taks gaat in op 1 april 2020. De sector is kritisch en argumenteert dat de hogere taks nefast zal zijn voor investeringen in Duitsland.

De regerende CDU van bondskanselier Angela Merkel en haar sociaaldemocratische coalitiepartner SPD bereikten in september een akkoord over het klimaatpakket, dat nu ook door de Bondsdag is goedgekeurd. Bedoeling is om via de maatregelen in het pakket de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Naast een verhoging van de vliegtickets gaat ook de btw op treintickets omlaag, komen er extra CO2-heffingen op benzine, diesel, stookolie en aardgas en krijgen huiseigenaars die de overstap maken naar klimaatvriendelijkere alternatieven extra subsidies.

Het klimaatpakket voorziet vanaf april 2020 een verhoging van de vliegtaks met ongeveer 5 euro voor vluchten binnen Duitsland en de Europese Unie. Dat betekent dat de vliegtaks voor deze vluchten nu 13,03 euro per ticket zal bedragen. Voor langere vluchten tot 6.000 kilometer komt er 10 euro per ticket bij, wat neerkomt op 33 euro vliegtaksen. Voor nog langere vluchten stijgt de taks met ongeveer 18 euro tot meer dan 59 euro. Aanvankelijk was er sprake van een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de vliegtaksen.