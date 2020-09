Duitsland voert druk op Rusland op in de zaak-Navalny RL

06 september 2020

04u01

Bron: ANP, Belga 0 UPDATE De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas voert de druk op Rusland verder op om de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny op te helderen. "Ik hoop niet dat de Russen ons dwingen ons standpunt over Nord Stream 2 te veranderen", zei Maas in een interview in Bild am Sonntag.

Bondskanselier Angela Merkel zei eerder al dat de zaak-Navalny niet moet worden gekoppeld aan het bijna afgeronde gaspijpleidingproject Nord Stream, dat het transport van Russisch gas naar Europa moet verdubbelen.

Maas waarschuwde voor de risico's van het stilleggen van de aanleg van de pijpleiding omdat dit schade zou berokkenen aan Duitse en Europese bedrijven: "Wie dit eist, moet zich bewust zijn van de gevolgen. Meer dan honderd bedrijven uit twaalf Europese landen zijn bij Nord Stream 2 betrokken, waarvan ongeveer de helft uit Duitsland." Het debat beperken tot Nord Stream 2 alleen zou volgens de minister geen recht doen aan de zaak.

Maas: "Als er de komende dagen geen bijdragen zijn aan Russische zijde ter opheldering, zullen we een antwoord moeten bespreken met onze partners", maakte Maas duidelijk. "Als we nadenken over sancties, moeten die zo gericht mogelijk zijn.”

Voormalig bondskanselier Gerhard Schröder

Politici van de CDU en Die Grünen roepen voormalig bondskanselier Gerhard Schröder op om zijn post als bestuurder bij Nord Stream 2 op te geven. CDU-parlementslid Johann Wadephul zei zondag tegen het Berlijnse dagblad Tagesspiegel: Schröder moet “onmiddellijk zijn functies en posten in Rusland opgeven.”

Volgens Wadephul is de Russische regering als enige verantwoordelijk voor de aanval op Navalny met zenuwgas. Zelfs als Moskou zijn verantwoordelijkheid ontkent, zou een voormalige bondskanselier dit “noch politiek noch moreel” moeten negeren, zei de CDU-politicus. Wadephul voegde eraan toe: “Als de heer Schröder nog steeds politiek fatsoen en normen en waarden heeft, dan mag hij niet werken voor bedrijven en instellingen die afhankelijk zijn van een dergelijke regering.”

Fractieleider Katrin Göring-Eckardt van Die Grünen riep Schröder ook op om zijn werk voor Gazprom op te geven. “Voormalig SPD-bondskanselier Schröder moet nu beslissen of hij aan de kant van democratie en mensenrechten staat”, aldus Göring-Eckardt in een aantal zondagskranten. Ze had al eerder opgeroepen de bouwwerkzaamheden aan het pijpleidingproject stop te zetten.

Coma

Navalny ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. In de Duitse hoofdstad is vastgesteld dat Navalny is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep, terwijl de Russen naar eigen zeggen geen gif bij hem hadden aangetroffen. Volgens Moskou is er geen misdaad gepleegd.

Maar volgens Maas zijn er “veel aanwijzingen” van het tegendeel. Zenuwgas van de novitsjok-familie bevond zich in het verleden in Russische handen en slechts een beperkte kring heeft er toegang toe. “En de overheid heeft het gif al gebruikt voor de aanslag op gewezen geheim agent Sergej Skripal. Als Rusland niet helpt om de misdaad tegen Navalny op te helderen, is dat nog een aanwijzing van betrokkenheid van de staat.”

