Duitsland voert derde geslacht in: naast man en vrouw voortaan ook "divers"

14 december 2018

18u04

Bron: Belga 14 Duitsland heeft vrijdag een "derde geslacht" op de geboorteakten gelegaliseerd. Daarmee is het land pionier in Europa wat betreft de erkenning van interseksuele mensen. Naast "vrouwelijk" of "mannelijk" kan voortaan ook "divers" op het document vernoemd worden, aldus de tekst die door de Bondsdag werd goedgekeurd.

De regering van Angela Merkel heeft daarmee een beslissing van het Grondwettelijk Hof van 2017 omgezet. De hoogste Duitse rechter had het parlement tot "eind 2018" de tijd gegeven om te stemmen over de legalisering van een "derde sekse".

Elders in Europa

Andere landen in Europa zoals Nederland of Oostenrijk zijn ook begonnen met de erkenning van een derde geslacht. In Frankrijk moet elke persoon binnen vijf dagen na de geboorte een van de twee geslachten, mannelijk of vrouwelijk, worden toegedicht. Het Hooggerechtshof verwierp de erkenning van een "neutraal geslacht" en ging daarmee niet in op het verzoek van een persoon geboren zonder penis of vagina.



Volgens statistieken van de Verenigde Naties is tussen de 0,05 en 1,7 procent van de wereldbevolking interseksueel.