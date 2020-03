Duitsland voert aantal coronatests op tot half miljoen per week JG

26 maart 2020

14u18

Bron: Belga 0 Duitsland heeft het aantal coronatests opgevoerd tot een half miljoen per week. Vroegtijdige detectie helpt het aantal overlijdens op een relatief laag niveau te houden, zegt viroloog Christian Drosten.

"De reden waarom Duitsland zo weinig overlijdens telt, vergeleken met het aantal besmette personen, kan zijn dat we veel diagnostische tests uitvoeren in laboratoria. We voeren iedere week een half miljoen tests uit in Duitsland", zegt Drosten, directeur van het Charité-ziekenhuis in Berlijn.

