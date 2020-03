Duitsland voert aantal coronatests op tot half miljoen per week, nu al ruim 41.300 besmettingen vastgesteld: “Vroege detectie helpt aantal doden relatief laag te houden” “Zitten nog altijd in de stilte voor de storm” JG

26 maart 2020

14u18

Bron: Belga 0 In Duitsland zijn er tot dusver ruim 41.300 besmettingen met het nieuwe coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit een telling van het Duitse nieuwsagentschap dpa, op basis van de cijfers die de bondstaten meedelen. In het hele land, met zijn ruim 80 miljoen inwoners, zouden tot nu toe 230 mensen overleden zijn aan een infectie met Covid-19. “De reden waarom Duitsland zo weinig overlijdens telt, vergeleken met het aantal besmette personen, kan zijn dat we veel diagnostische tests uitvoeren in laboratoria”, zegt de Duitse viroloog Christian Drosten.

Duitsland heeft het aantal coronatests zelfs opgevoerd tot een half miljoen per week. “Vroegtijdige detectie helpt het aantal overlijdens op een relatief laag niveau te houden”, zegt viroloog Drosten, tevens directeur van het Charité-ziekenhuis in Berlijn.

Gewonnen tijd

Duits minister van Gezondheid Jens Spahn laat een gelijkaardig geluid horen, en zegt dat Duitsland de gewonnen tijd door de vele testen gebruikt om zich voor te bereiden op de verwachte golf aan ziekenhuisopnames de komende week. Volgens minister Spahn bevindt Duitsland zich nog altijd maar “in de stilte voor de storm”.



De hoogste besmettingcijfers komen uit de dichtstbevolkte staten Noord-Rijnland-Westfalen (10.800 bevestigde gevallen), Beieren (8.800) en Baden-Württemberg (7.200). Per honderdduizend inwoners heeft Hamburg met 88 de meeste infecties. Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn er 230 mensen in Duitsland zelf overleden, twee Duitsers overleden op reis in Egypte.

Ter vergelijking: in België stierven officieel al 220 mensen aan het nieuwe virus. Het aantal bevestigde patiënten bedraagt ruim 6.200, maar dit is een onderschatting omdat niet breder getest wordt.

