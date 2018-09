Duitsland vervolgt 94-jarige oud-SS'er voor rol bij moorden WOII Redactie

21 september 2018

18u20

Bron: AD.nl 0 Justitie in Duitsland gaat een 94-jarige oud-SS'er vervolgen voor medeplichtigheid aan de moord op honderden mensen in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De man, die ontkent dat hij bij de moorden betrokken was, diende in de Tweede Wereldoorlog in het Duitse concentratiekamp Stutthof in de buurt van de Poolse stad Gdansk. Tienduizenden gevangenen overleefden het kamp niet.

De rechtbank in Münster laat weten dat de oud-SS'er aan het einde van de oorlog niet ouder was dan 21, waardoor een jeugdrechter de zaak zal behandelen. De identiteit van de oud-SS'er, een inwoner van Borken in Noordrijn-Westfalen, werd niet vrijgegeven.