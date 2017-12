Duitsland verscherpt veiligheid van kerstmarkten in Brandenburg TK

09u52

Bron: Belga 0 EPA De kerstmarkt in Potsdam werd gisteren ontruimd. Na het bomalarm in het Duitse Potsdam gisteren werden de veiligheidsmaatregelen op alle kerstmarkten in de deelstaat Brandenburg verscherpt.

Zo patrouilleren er meer agenten van de speciale eenheden op straat, vooral dan in Potsdam, aldus de autoriteiten. Intussen gaat de zoektocht naar de afzender van het verdachte pakket verder. Nieuwe elementen in het onderzoek zijn er voorlopig niet.

Vrijdag werd in Potsdam een kerstmarkt ontruimd nadat een pakjesdienst bij een apotheek in een straat nabij de markt een pakket van 40 op 50 centimeter afleverde met een verdachte inhoud. Het bevatte een cylindervormig voorwerp met kabels, batterijen, een rotje ("Pollenböller" in het Duits) en spijkers. Tot hiertoe werd echter geen ontstekingsmechanisme gevonden.

In Duitsland houden de autoriteiten sowieso een verhoogd toezicht op de kerstmarkten nadat vorig jaar een man in Berlijn op een kerstmarkt was ingereden. Bij die aanslag kwamen twaalf mensen om en raakten nog eens 56 anderen gewond.