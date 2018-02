Duitsland verlengt striktere regels voor gezinshereniging vluchtelingen EB

01 februari 2018

13u33

Bron: DPA 1 De Duitse parlementsleden hebben er mee ingestemd om de mogelijkheid tot gezinshereniging langer op te schorten voor vluchtelingen met een beperkt beschermingsstatuut. Na een verhit debat werd beslist dat de maatregel tot eind juli van kracht zal blijven.

Het voorstel had forse kritiek gekregen van vluchtelingenorganisaties en sociale bewegingen. In het parlement hebben ook Die Linke en Die Grünen hevig weerstand geboden.

De maatregel treft de subsidiair beschermde vluchtelingen. Die groep mensen, onder wie heel wat Syriërs, geniet slechts tijdelijk bescherming. In maart 2016 had Duitsland al eens beslist om hen de mogelijkheid tot gezinshereniging voor een periode van twee jaar te ontzeggen. Oorspronkelijk zou de schorsing midden maart 2018 aflopen, maar nu is beslist om de maatregel nog tot eind juli te verlengen.

Coalitiegesprekken

Het christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD zijn tijdens de coalitieonderhandelingen al overeengekomen om vanaf 1 augustus een nieuwe regeling te hanteren. Vanaf dan komt er een beperking op aantal gezinsleden dat naar Duitsland wordt overgebracht, tot 1.000 per maand. In extreme gevallen kunnen er wel nog altijd uitzonderingen worden gemaakt.

De gezinshereniging vormde een van de heikele punten bij de nog altijd lopende gesprekken over een GroKO of "grote coalitie" in Duitsland. De conservatieven wilden een complete stopzetting van het systeem, maar SPD was net voorstander van een genereuzer beleid.