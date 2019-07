Duitsland verhoogt humanitaire hulp voor migranten in Libië: “Situatie in gesloten centra is totaal onaanvaardbaar” LH

19 juli 2019

18u38

Bron: Belga 0 Duitsland verhoogt zijn humanitaire hulp voor vluchtelingen en migranten in Libië. De situatie van deze mensen, met name in de gesloten centra, is "totaal onaanvaardbaar", zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vandaag in een mededeling.

Duitsland trekt zijn bijdrage aan het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) voor Libië met twee miljoen euro op tot in totaal vijf miljoen euro. De migranten hebben volgens Berlijn meer zorg en veilige en menswaardige accommodatie nodig. "De mensen die meest nood hebben aan bescherming moeten dringend geëvacueerd worden."



Migranten zonder geldige verblijfspapieren worden in Libië vastgehouden in kampen waar de leefomstandigheden miserabel zijn. Het ontbreekt aan toiletten, douches, eten en drinken en de migranten zijn er volgens rapporten van de VN en hulporganisaties kwetsbaar voor mishandeling.



Daarnaast geeft Duitsland ook een half miljoen euro extra aan het Internationale Rode Kruiscomité voor noodhulp aan interne ontheemden in Libië. Door het aanhoudende geweld in het Noord-Afrikaanse land zijn sinds april al meer dan 100.000 mensen hun huis ontvlucht. De totale Duitse bijdrage bedraagt 1,5 miljoen euro.

Land in chaos

Acht jaar na de val van het regime van Moammar al-Kadhafi regeert de chaos in Libië. Er is een bloedige machtsstrijd aan de gang tussen de internationaal erkende regering in Tripoli en generaal Haftar. Milities, bendes en terreurorganisaties als IS profiteren van de chaos en wetteloosheid in Libië, dat een belangrijk transitland is voor migranten die Europa willen bereiken.