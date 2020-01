Duitsland verbiedt neonazistische groepering ‘Combat 18': “Rolmodel onder rechtsextremisten” LH

23 januari 2020

10u03

Bron: Belga 0 De Duitse regering heeft vandaag een verbod uitgevaardigd voor de neonazistische groepering ‘Combat 18'. Bij verschillende leden in zes verschillende deelstaten werden huiszoekingen uitgevoerd.

Bij de huiszoekingen werden vandaag mobiele telefoons, laptops, geluidsopnameapparatuur, kleding en nazi- en propagandamateriaal in beslag genomen. "Rechts-extremisme en antisemitisme horen niet thuis in onze samenleving", verklaarde een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken op Twitter. Naar verluidt zou de Duitse tak van ‘Combat 18' slechts 20 leden tellen, maar worden ze geacht bereid te zijn tot gewelddadige actie.

Volgens het ministerie zou de groepering "een rolmodel onder rechtsextremisten" zijn en wordt die "vereerd als een symbool van gewelddadig rechtsextremisme".

Moord op lokale politicus

De Duitse regering heeft de groepering al langer in het vizier. Een neonazisympathisant die ervan wordt verdacht in juni 2019 een lokale politicus te hebben vermoord vanwege zijn pro-migratiestandpunten, had banden met ‘Combat 18'.

‘Combat 18' ontstond in Groot-Brittannië in 1992 als gewapende arm van ‘Blood and Honour’ en is in verschillende Europese landen actief. Het getal 18 in de benaming verwijst naar de eerste en achtste letter van het alfabet, A en H, de initialen van Adolf Hitler.

