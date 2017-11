Duitsland verbiedt kinderhorloges met "afluisterfunctie" LVA

00u27

Bron: Der Spiegel, Bundesnetzagentur 0 Thinkstock Het Duitse federale agentschap voor Telecommunicatie heeft een verbod uitgevaardigd op de verkoop van smartwatches voor kinderen waarmee overbezorgde of bemoeizuchtige ouders ongemerkt kunnen luistervinken wanneer ze niet in de buurt zijn.

Ouders kunnen via een app de smartwatches als afluisterapparaat laten werken en zo ongestoord de omgeving van hun kind afluisteren, zegt voorzitter van het Agentschap Jochen Homann. "Volgens ons onderzoek gebruiken ouders de horloges onder andere om te weten te komen wat de leerkracht tijdens de les zegt", aldus de voorzitter.

De smartwatches beschikken over een telefoonfunctie die men met een app vanop een afstand kan besturen. Zo kunnen de ouders via de app de horloge laten bellen naar hun eigen toestel en op die manier luisteren naar wat er zich op dat moment rondom hun kind afspeelt.

Het agentuur roept op de horloges te vernietigen en een bewijs daarvan naar het agentschap op te sturen of bij te houden in geval van controle. Ook het bezit van deze smartwatches voor kinderen is volgens het Duitse recht strafbaar.

Veiligheidsgevaar

Ook in ons land hebben verschillende grote winkels, zoals Bol.com en Mediamarkt, smartwatches voor kinderen uit de handel gehaald, maar om andere redenen. In zo'n smartwatch zit een telefoonkaart met een gps-tracker. Uit onderzoek blijkt dat de horloges makkelijk te hacken zijn en anderen op die manier kinderen kunnen volgen. Test-Aankoop vroeg aan de FOD Economie en de Privacycommissie om onmiddellijk op te treden.