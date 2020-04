Duitsland verbiedt Hezbollah Redactie

30 april 2020

07u29

Duitsland heeft alle activiteiten in het land van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah verboden. De minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer "heeft vandaag de activiteit van de terroristische sjiitische organisatie Hezbollah in Duitsland verboden", aldus een van de woordvoerders van de minister, Steve Alter, op Twitter.

Duitse politieagenten vielen donderdagochtend binnen in moskeeën en bij verenigingen in Dortmund, Berlijn, Münster en Bremen, die tot de beweging worden toegeschreven.

De Hezbollah heeft in Duitsland geen tak, maar de aanhangers staan toch onderling in contact. Veiligheidsfunctionarissen vermoeden dat ongeveer 1.050 mensen in Duitsland onderdeel zijn van de extremistische vleugel binnen Hezbollah. Volgens de veiligheidsautoriteiten gebruikt de beweging Duitsland als een gebied om zich terug te trekken en om er geld in te zamelen. De binnenlandse veiligheidsdienst Verfassungsschutz bestempelde de Hezbollah als een terroristische organisatie.

De regering in Berlijn maakte tot voor kort onderscheid tussen de politieke en militaire tak van Hezbollah. Leden van die laatstgenoemde groep vochten aan de zijde van het regeringsleger van de Syrische president Bashar al-Assad.