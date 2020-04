Duitsland verbiedt grote evenementen tot 31 augustus, scholen gaan begin mei open kv

15 april 2020

18u54

Bron: Belga 4 Duitsland verlengt de strenge coronamaatregelen tot en met 3 mei. Kleinere winkels mogen volgende week al open. Grote publieke evenementen, zoals sportwedstrijden, zijn tot zeker 31 augustus verboden. De scholen gaan stapsgewijs opnieuw open vanaf 4 mei. Dat zijn bondskanselier Angela Merkel en de ministers-presidenten van de zestien deelstaten overeengekomen, meldt dpa.

Merkel hield vandaag een videoconferentie met de ministers-presidenten over de lockdownmaatregelen die genomen zijn in de strijd tegen de coronapandemie.

De deelstaten zullen zelf bekijken hoe ze de maatregelen concreet implementeren. Zo kunnen de ministers-presidenten zelf beslissen over de omvang van de evenementen.

Onder het verbod vallen onder andere grotere concerten, schuttersfestivals en kermisevenementen. Deze beperking draagt effectief bij aan de beheersing van het coronavirus en zorgt tegelijkertijd voor duidelijkheid bij de organisatoren, meldt dpa. Ook het verbod op bijeenkomsten in Duitse gebedshuizen blijft tot nader order van kracht, zei Merkel. In kerken, moskeeën, synagogen of locaties van andere religieuze gemeenschappen zullen voorlopig geen religieuze vieringen en evenementen plaatsvinden.



De scholen mogen vanaf 4 mei opnieuw de deuren openen. Eerst zullen de leerlingen die dit schooljaar afstuderen en examens moeten afleggen weer naar school kunnen gaan. Daarna volgen de andere leerlingen.

Verder zou nog beslist zijn dat kleinere winkels met een winkeloppervlakte van 800 vierkante meter weer open mogen. Dat geldt voor elke soort handel, ook voor auto- en fietsverkopers en boekenwinkels.

Voorts raadt de regering aan om mondmaskers te dragen op het openbaar vervoer en in winkels om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een algemene mondmaskerverplichting voor heel Duitsland komt er niet, bericht dpa. De alledaagse mondmaskers zijn volgens het Duitse ministerie van Volksgezondheid vooral bedoeld om anderen tegen besmetting te beschermen. Speciale gezichtsmaskers die ook de drager zelf beschermen, moeten worden gereserveerd voor medisch personeel.

De bondskanselier riep de burgers opnieuw op zich te houden aan de beperkingen in de strijd tegen de coronapandemie. Wel is er duidelijk dat de ziekenhuizen, artsen en verplegend personeel niet overbelast zijn geraakt, zei Merkel. Maar dat is slechts “een kwetsbaar tussentijds succes”, zei Merkel vandaag.