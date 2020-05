Duitsland verbiedt conversietherapie voor homoseksuele minderjarigen kv

09 mei 2020

03u28

Bron: Reuters, Amnesty International 0 Duitsland verbiedt voortaan conversietherapie voor minderjarigen. In de omstreden praktijk wordt geprobeerd om iemands homoseksuele of biseksuele geaardheid te veranderen in heteroseksualiteit.

Het Duitse parlement keurde donderdag een wet goed die conversietherapie verbiedt voor iedereen die jonger is dan achttien jaar. Wie de behandeling toch nog adverteert of aanbiedt voor jongeren riskeert een boete van 30.000 euro of tot een jaar cel.

Duitsland voerde vooralsnog geen algemeen verbod op de praktijk in. Onder andere de VS, Canada, Chili en Mexico willen de controversiële behandeling compleet illegaal maken. Ook in België is een verbod in de maak. Conversietherapie gaat er immers onterecht van uit dat homoseksueel of transgender zijn een geestesziekte is die “genezen” kan worden. Er is bovendien geen bewijs dat de aanpak resultaat oplevert. Aanhangers van de methode zijn volgens Amnesty International vooral te vinden in rechts-religieuze kringen.



De behandeling is vernederend, zeggen mensenrechtenorganisaties, en kan uiteindelijk leiden tot zelfmoord bij jongeren die de therapie ondergaan.