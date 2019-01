Duitsland trekt licentie Iraanse vliegmaatschappij in omdat ze geheime dienst zou helpen bij sluipmoorden in Europa KVDS

21 januari 2019

10u39

Bron: Süddeutsche Zeitung, Belga 0 De Duitse burgerluchtvaartautoriteit LBA (Luftfahrt-Bundesamt) gaat de licentie van Mahan Air intrekken omdat de Iraanse luchtvaartmaatschappij vermoedelijk samenwerkt met de Iraanse geheime dienst bij het uitvoeren van geheime moordaanslagen in Europa. Dat meldden de krant Süddeutsche Zeitung en de openbare omroepen NDR en WDR.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wil voorlopig niet reageren op het nieuws. De ban gaat verder dan de maatregelen die Europa eerder deze maand al oplegde.

Vier vluchten

Mahan Air voert wekelijks vier vluchten uit naar Duitsland, waarvan drie op Düsseldorf en één op München. De luchtvaartmaatschappij staat al sinds 2011 op de sanctielijst van de Verenigde Staten en Washington lobbyt al geruime tijd bij zijn Europese bondgenoten om ook de licentie in te trekken. Mahan Air-topman Hamid Arabnejad Khanooki zou ook nauwe banden hebben met de Iraanse Revolutionaire Garde, een militair elitekorps.





Volgens de VS zouden strijders, wapens en ammunitie met de toestellen van Mahan Air naar Syrië gebracht worden en zou de maatschappij daarmee bijdragen aan het “enorme menselijk lijden” in het land. Volgens rapporten van geheime diensten en gerechtelijke onderzoeken zou de Iraanse geheime dienst in de afgelopen jaren mogelijks ook twee moorden gepleegd hebben in Nederland en aanslagen gepland hebben in Parijs en Denemarken. Ook in Duitsland zou de Iraanse geheime dienst al verscheidene moorden gepleegd hebben. (lees hieronder verder)

In juli vorig jaar nog werd een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor een medewerker van de Iraanse ambassade in het Oostenrijkse Wenen omdat hij betrokken zou zijn bij het plannen van een aanslag op een bijeenkomst van 25.000 Iraanse bannelingen in Parijs. In ons land werd daarop een echtpaar Belgen van Iraanse afkomst opgepakt. Zij zouden onderweg geweest zijn naar Parijs om de aanslag te plegen. In hun auto zat springstof. De medewerker van de ambassade werd uiteindelijk opgepakt en uitgeleverd aan ons land.

Tolk

Vorige week pakten de Duitse autoriteiten nog een tolk bij het Duitse leger op wegens spionage voor Iran. Het gaat om de 50-jarige Afghaans-Duitse Abdul Hamid S. Teheran ontkent banden te hebben met de man en noemt de insinuaties over mogelijke moorden en aanslagen in Europa “het werk van de vijanden van het land”.