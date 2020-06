Duitsland test speciale coating als bescherming tegen virussen in bussen KVDS

26 juni 2020

08u21

Bron: Belga 0 Deutsche Bahn brengt in een aantal van haar stadsbussen een speciale coating aan op de oppervlakten. Die moet beschermen tegen het nieuwe coronavirus en microben.

In het kader van een nationaal proefproject zijn twaalf regionale bussen in Dormagen van de coating voorzien, meldt de Duitse spoorweg- en openbaarvervoermaatschappij.

Alle oppervlakten die door passagiers en personeel kunnen worden aangeraakt, zoals het stuur, de zitplaatsen en de stopknoppen, werden met een antivirale en antibacteriële substantie besproeid. Dat vermindert de microben met ruim 90 procent en beschermt de behandelde oppervlakten voor minstens twaalf maanden tegen schimmel, bacteriën en virussen, zoals het norovirus en het coronavirus.

De reizigers moeten hoe dan ook nog altijd een mondmasker dragen op de bus, "want de coating kan geen besmettingen via de lucht verhinderen", zei Bernd Strehl, de directeur van de regionale busdienst van Deutsche Bahn in Noordrijn-Westfalen, de deelstaat waarin Dormagen ligt.