Duitsland stopt uitlevering van burgers aan Groot-Brittannië na brexit

ADN

17 februari 2019

22u20

Bron: ANP

0

Duitsland zal na de brexit geen onderdanen meer uitleveren aan Groot-Brittannië. Of de Britten met een harde of zachte brexit de Europese Unie gaan verlaten, maakt voor het Duitse besluit niets uit, meldt de Britse krant The Financial Times.