Duitsland schort donaties aan Braziliaanse milieuprogramma's deels op

11 augustus 2019

04u46

Bron: Reuters, France24, The Guardian 1 Duitsland zal de financiering van projecten die het Braziliaanse regenwoud beschermen deels opschorten. Dat heeft de Braziliaanse krant Folha de São Paulo zaterdag gemeld.

Het besluit weerspiegelt de “grote bezorgdheid over de toenemende ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied”, zo liet de Duitse ambassade weten aan het dagblad. De afgelopen 10 jaar stak de Duitse regering ruim 95 miljoen euro in verschillende projecten om het milieu in Brazilië te beschermen.

De rechtse president Jair Bolsonaro, die sinds 2018 aan de macht is, heeft echter laten weten dat hij de Amazone als een hulpbron beschouwt, wiens lot uitsluitend in Braziliaanse handen ligt. Dat beleid is terug te zien in de cijfers.

De ontbossing van het regenwoud nam de afgelopen zeven maanden met 67 procent toe, volgens cijfers die het Braziliaanse Ruimtevaartagentschap publiceerde. De regering in Brasilia reageerde furieus op de statistieken, en noemde ze zelfs “onbetrouwbaar” en “misleidend”. De publicatie van de cijfers leidde uiteindelijk zelfs tot het ontslag van het hoofd van het agentschap, Ricardo Galvão.

In een interview met The Guardian noemde Galvão de ontbossing onder Bolsonaro “een kwestie van brutale, snelle economische uitbuiting”.

Amazonefonds

Ondanks het opschorten van donaties, zal Berlijn de financiering van het speciale Amazonefonds niet stopzetten. Duitsland is een van de belangrijkste donoren van het fonds dat 1,2 miljard euro aan donaties heeft ontvangen sinds het in 2008 werd opgericht. Noorwegen, dat 94 procent van de donaties voor zijn rekening neemt, dreigde vorig jaar wél met halvering of complete stopzetting van donaties aan het fonds.