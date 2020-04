Duitsland schort biertaks op AW

06 april 2020

08u52

Bron: Belga 1 De Duitse overheid geeft bierbrouwers uitstel voor de betaling van de jaarlijkse biertaks. Dat bevestigt een woordvoerder van het Duitse ministerie van Financiën.

De Duitse regering geeft de brouwers zo wat financiële ademruimte tijdens de coronapandemie. "Om de liquiditeit van de brouwerijen in deze moeilijke situatie te verbeteren en jobs te beschermen, zijn het federale ministerie van Financiën en de tegenhangers op deelstaatniveau overeengekomen dat de biertaks kan worden uitgesteld", luidt het.



De vereniging van Duitse brouwers noemt de maatregel een belangrijk signaal voor de sector, die onder grote druk komt. Verschillende brouwerijen komen in moeilijk vaarwater nu de export grotendeels is stilgevallen, evenementen zijn geschrapt en restaurants dicht moeten.