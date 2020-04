Duitsland scherpt quarantaineregels nog aan KVE

10 april 2020

17u29

Bron: Belga 4 Wie nu nog Duitsland binnenkomt vanuit het buitenland, moet verplicht twee weken in thuisquarantaine. Het land hoopt zo de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dijken.

Op de luchthaven van Frankfurt, de grootste van het land, kwamen vrijdag meteen enkele duizenden mensen aan die dus eerst twee weken verplicht thuis zullen moeten blijven. Zo’n 80 procent van de passagiers werd door de Duitse overheid gerepatrieerd vanuit het buitenland, zegt een woordvoerder van de federale luchthavenpolitie.

De politie zette sinds vrijdagochtend agenten in om alle terugkeerders te informeren over de nieuwe regels. Wie het land binnenkomt moet niet alleen in thuisquarantaine, maar moet bijvoorbeeld ook zijn of haar lokale gezondheidsautoriteiten op de hoogte brengen van de terugkeer.



De nieuwe regels zijn het gevolg van een aanbeveling van bondskanselier Angela Merkel aan alle Duitse deelstaten om wie uit het buitenland terugkomt te verplichten twee weken lang in isolatie te gaan. Ze deed die aanbeveling na een crisisoverleg met haar regering begin deze week.



Vrachtwagenchauffeurs, pendelaars die in het buitenland werken en mensen die minder dan 24 uur uit Duitsland weg zijn geweest krijgen een uitzondering. De regels gelden nog tot minstens 19 april.

