Duitsland rapporteert hoogste aantal nieuwe bevestigde gevallen van coronavirus sinds april KVDS

22 augustus 2020

12u00

Bron: ANP, BuZa 0 Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus in Duitsland is gestegen met 2.034. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI) zaterdag. Het is het hoogste aantal vastgestelde nieuwe infecties binnen 24 uur sinds eind april.

In Duitsland staat het aantal bevestigde besmettingen nu op 232.082. Het aantal doden door toedoen van Covid-19 is volgens het instituut met 7 gestegen tot 9.267.

Het aantal infecties liep de afgelopen dagen flink op. De stijging wordt toegeschreven aan teruggekeerde vakantiegangers uit risicogebieden en de stijging van het aantal afgenomen testen.





Het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Duitsland ingekleurd als een oranje zone, wat betekent dat je erheen kan reizen mits het in acht nemen van bepaalde voorwaarden. Het gaat om de regio's Darmstadt, Düsseldorf en Arnsberg (Noordrijn-Westfalen). Wie uit die gebieden terugkeert, wordt aanbevolen om in quarantaine te gaan en een coronatest af te leggen.

De provincie Antwerpen is door Duitsland dan weer aangeduid als risicogebied. Wie daar in de laatste veertien dagen voor aankomst in het land was, heeft twee opties: ofwel een negatieve coronatest voorleggen die dateert van minder dan 48 uur voor aankomst, ofwel bij aankomst in quarantaine gaan, een coronatest laten afnemen en het resultaat afwachten. Je mag pas doorreizen als de test negatief is.

