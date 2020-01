Duitsland plaatst deel van soldaten uit Irak over naar Jordanië en Koeweit SVM

07 januari 2020

09u37

Bron: Belga 0 Het Duitse leger plaatst een deel van zijn troepen in Irak over naar Jordanië en Koeweit. Dat meldt de Bundeswehr. De Duitse soldaten waren in Irak bezig met opleidingen aan het Iraakse leger. Het Duitse contingent -aanwezig in Bagdad en Taji- telt een dertigtal troepen. Dat contingent zal "voorlopig ingeperkt" worden. De Duitse beslissing komt er na de Amerikaanse aanval op de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani, vorige week in Bagdad.

“De troepenbeweging zal binnenkort beginnen”, aldus een woordvoerder van het Duitse leger. Meer details over wanneer dat precies zal gebeuren of om hoeveel soldaten het gaat, gaf de woordvoerder niet.

Het Duitse leger heeft ook militairen in Iraaks Koerdistan. Ook daar voeren ze opleidingstaken uit voor de plaatselijke veiligheidsdiensten. Samen met de troepen in Bagdad en Taji gaat het om zowat 120 soldaten in heel Irak. Die maken deel uit van de internationale coalitie tegen IS, geleid door de Verenigde Staten.

“Reflectie die we allemaal moeten maken”

De aankondiging van de gedeeltelijke terugtrekking gebeurde in een brief van de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken aan het Duitse parlement. Gisteravond had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in een radio-interview al gezegd dat de terugtrekking van de westerse troepen "een reflectie is die we allemaal moeten hebben” vanwege de context. DPA vernam dat het hoofdkwartier van de operatie Inherent Resolve verplaatst wordt naar Koeweit.

Handvol Belgische militairen in Irak

In Irak verblijft momenteel nog een handvol Belgische militairen, aldus Defensie. Om veiligheidsredenen wordt geen uitleg gegeven over hun precieze opdracht, schrijft ‘De Standaard’. Het zou om "minder dan tien mensen" gaan en voorlopig is er nog geen sprake van terugtrekking. “Als dat gebeurt, dan zal het samen met de andere landen van de coa­litie tegen IS zijn”, luidt het.

De voorbije jaren waren ­Belgische militairen in Irak vooral actief als opleiders -onder meer voor Iraakse special forces- of met een medische ploeg. Gisteren maakte Nederland bekend dat het na de trainingsmissie in Bagdad ook de missie in het noorden van Irak stopzet.