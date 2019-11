Duitsland overspoeld door ‘cocaïnevloed’: recordaantal drugsvangsten in havens Caspar Naber

21 november 2019

13u56

Bron: AD.nl 0 Nooit eerder is in Duitse havens zoveel cocaïne onderschept als dit jaar. De teller staat nu al op ruim 10.000 kilo, meer dan een verdriedubbeling in vier jaar tijd. Hoewel opmerkelijk is dat nog altijd minder dan in de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Dat bevestigt de Duitse federale recherche na onderzoek door de Noord-Duitse publieke omroep NDR. “2019 ontwikkelt zich tot een absoluut recordjaar wat betreft het aantal onderschepte ladingen cocaïne’’, zegt chef Christian Hoppe van het Bundeskriminalamt (BKA) in een interview met de omroep. Het aantal cokevangsten is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. Ging het in 2014 nog om zo’n 1,5 ton, in 2015 was dat al ruim 3 ton en in 2017 meer dan 8 ton. Na een daling naar 5 ton in 2018 is er de afgelopen tien maanden al ruim tweemaal zoveel cocaïne onderschept.

Dat gebeurde hoofdzakelijk in de containerhavens van Hamburg en Bremerhaven. Alleen al in Hamburg werden dit jaar twee grote cocaïneleveringen onderschept die samen goed waren voor twee derde van de totale hoeveelheid in beslag genomen coke. De douane zet in beide havens ook meer mensen in om smokkel te bestrijden. De Duitse recherche gaat ervan uit dat de stijging voortvloeit uit een grotere leveringsdruk. Cocaïnetelers in Zuid-Amerika hebben hun productie de afgelopen jaren aanzienlijk kunnen verhogen waardoor ze zich steeds meer opdringen aan de Europese markt.

Geweld

Volgens het BKA tekent zich in de groeiende cocaïnemarkt een grotere geweldbereidheid af die tot uiting komt in een stijging van het aantal zware geweldsdelicten en liquidaties. Daarvoor vrezen ook drugsbestrijders in Noord-Duitsland, waar zich de belangrijkste Duitse toevoerhavens voor cocaïne bevinden. “Extra aanbod schept ook een vraag waardoor de criminaliteit zal toenemen en we een veel agressievere markt krijgen’’, aldus chef Christian Hoppe.

Volgens de NDR werkt de federale recherche momenteel aan een verbeterde aanpak om de internationale cocaïnehandel effectiever te bestrijden. Dit op verzoek van verschillende Noord-Duitse politiekorpsen die in toenemende mate worden geconfronteerd met cocaïnesmokkelaars.

Antwerpen en Rotterdam

In de haven van Antwerpen werd dit jaar al meer dan 41 ton cocaïne met een straatwaarde van ruim twee miljard euro onderschept, zo maakte de douane vorige maand bekend. De drugs zaten verstopt in 86 ladingen uit Brazilië, Ecuador en Colombia.Twee drugsvangsten eind september hadden een belangrijk aandeel in die recordhoeveelheid. Op 23 september ging het om 801 kilo cocaïne en vier dagen later om 1.190 kilo. De drugs werden aangetroffen in een lading uit het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Naast al deze vangsten werd in Zuid-Amerikaanse havens 22 ton cocaïne tegengehouden met Antwerpen als bestemming.

In de haven van Rotterdam werd dit jaar al 23 ton cocaïne onderschept. Dat is fors meer dan de 18.000 kilo die douane en politie er over heel 2018 in beslag namen. Dat is vooral te danken aan een drugsvangst op de Maasvlakte, eind augustus. Toen werd bijna 3.000 kilo coke gevonden in containers met suiker en vaten bananenpulp uit Costa Rica. Half juli vond de douane 1.500 kilo cocaïne verstopt in boomstammen uit Suriname, in mei en februari telkens 500 kilo verstopt in respectievelijk een lading limoenen en vaten met zakken limoensap uit Brazilië. In de haven van het Braziliaanse Santos werd in augustus 720 kilo cocaïne onderschept die bestemd was voor Rotterdam.