Duitsland ontkent dat het onderzoek naar vergiftiging Navalny vertraagt IB

07 september 2020

00u08

Bron: Belga, DPA 0 De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas verwerpt de beschuldigingen van Rusland dat Duitsland het onderzoek naar de vergiftiging van Aleksej Navalny zou vertragen. In een gesprek met ARD zei Maas dat Berlijn er al mee had ingestemd om Moskou juridische bijstand te verlenen bij het onderzoek en dat ook al heeft laten weten aan de Russische ambassadeur.

"Berlijn is het proces van het onderzoek dat het eist aan het vertragen. Opzettelijk?", vroeg de woordvoerster van het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken zich af. Volgens Maas spuit Moskou echter mist. Duitsland zal "elke vorm van goedkeuring verlenen om informatie te delen. (...) Als Rusland deze zaak niet helpt oplossen of een nog groter rookgordijn optrekt, dan is dat een extra teken dat het iets te verbergen heeft."

Volgens Maas zal een mogelijke respons de komende dagen op Europees niveau besproken worden. Hij geeft Moskou nog enkele dagen te tijd om opheldering te scheppen. Het Kremlin ontkent echter dat het iets te maken heeft met de vergiftiging van de grootste opposant van president Vladimir Poetin.

Navalny ligt in een ziekenhuis in Berlijn en bevindt zich nog steeds in een coma. Volgens de Duitse regering is hij in Rusland vergiftigd door een neurotoxisch product van het type novitsjok.