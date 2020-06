Duitsland neemt miljoenenbelang in ontwikkelaar coronavaccin na pogingen van VS om vaccin exclusief te pakken te krijgen ADN

15 juni 2020

15u55

Bron: Belga, ANP 0 De Duitse overheid neemt een belang van 300 miljoen euro in CureVac, een biotechbedrijf dat werkt aan een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Dat heeft het Duitse ministerie van Economie maandag bevestigd.

Het bedrijf CureVac, gevestigd in het Duitse Tübingen, is volop bezig met het testen van een vaccin tegen het coronavirus. CureVac werkt daarvoor samen met het Paul Ehrlich Institute for Vaccines and Biomedical Medicines.

Hoge financiële beloftes

Pogingen van de Amerikaanse overheid om CureVac over te nemen, veroorzaakten - hoewel nooit formeel bevestigd door het Witte Huis maar wel door het Duitse ministerie van Volksgezondheid - politieke ophef in Duitsland.



Volgens mediaberichten hadden de Amerikanen 1 miljard dollar (zo’n 887 miljoen euro) geboden om de exclusieve rechten op het vaccin van het Duitse bedrijf te kopen. “Alleen voor de VS”, zou Amerikaanse president Donald Trump hebben benadrukt.

Nieuwe regels

De Duitse overheid neemt nu voor 300 miljoen euro een belang in het Duitse biotechbedrijf. Daarbij krijgt de overheid een belang van 23 procent in de onderneming. De investering werd aangekondigd door minister van Economische Zaken Peter Altmaier (CDU) en loopt via de staatsontwikkelingsbank KfW. Volgens Altmaier moet de investering de Duitse biotechsector versterken en zal Berlijn geen enkele invloed hebben op de zakelijke beslissingen van CureVac.

Duitsland heeft inmiddels nieuwe regels ingevoerd om ongewenste buitenlandse overnames van farmacie- en biotechbedrijven tegen te houden.

Wereldwijd zijn verschillende bedrijven bezig met de ontwikkeling van vaccins of medicatie tegen het coronavirus, waaronder het Britse AstraZeneca, het Franse Sanofi en het Belgische Janssen Pharmaceutica.

