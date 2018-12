Duitsland mag touringcarbedrijven niet verplichten paspoort van passagiers te controleren

13 december 2018

Bron: belga

Duitsland mag touringcarbedrijven niet verplichten om te controleren of hun passagiers over een geldig paspoort of verblijfsvergunning beschikken voor ze in Duitsland aankomen. Dat besliste het Europees Hof van Justitie. Dergelijke controles zijn immers gelijk aan grenscontroles, die binnen de Schengenzone zijn afgeschaft.