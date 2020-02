Duitsland maakt het eenvoudiger om op wolven te schieten HLA

14 februari 2020

13u46

Bron: Belga 10 In Duitsland zal het in de toekomst mogelijk worden wolven dood te schieten wanneer ze dieren op een boerderij hebben aangevallen. De Bondsraad heeft vrijdag in Berlijn een nieuwe wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om op de dieren te schieten, ook wanneer het niet meteen duidelijk is welk roofdier schade heeft aangericht of andere dieren heeft gedood.

Ook hobbydierhouders mogen nu jagen op wolven wanneer ze schade hebben geleden door een wolf. Daarnaast staat de wet toe dat schieten mag tot er geen dieren meer worden doodgebeten. Op kruisingen tussen wolven en honden in het wild is vuren ook toegelaten. Elke dierhouder zal echter een vergunning moeten krijgen om te mogen schieten, wolven zijn namelijk een beschermde diersoort in Duitsland. Tenslotte komt er een verbod op het voederen en het lokken van de wolven.

Er werd lang gediscussieerd over het compromis in de Bondsraad, het Duitse wetgevend orgaan waarin alle Duitse deelstaten zetelen. Sinds enkele jaren maken wolven opnieuw hun opwachting in Duitsland. In sommige regio's zijn wolvenroedels sterk aan het uitbreiden.

In ons land vertoeven wolven August en Noëlla veilig en wel op een militair domein in Noord-Limburg. Het leger heeft er de jachtvergunning ingetrokken én de geplande drukjachten zijn geschrapt.