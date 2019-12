Duitsland maakt benzineprijzen duurder en treintickets goedkoper HLA

16 december 2019

13u11

Bron: Belga 10 De regering van Angela Merkel en de besturen van de deelstaten of Länder hebben een akkoord bereikt om de prijs van brandstoffen in 2021 te verhogen. Het gaat om een beleidsmaatregel met grote symboolwaarde voor de Duitse klimaatpolitiek. Dat heeft het Duitse ministerie van Leefmilieu vandaag bekendgemaakt.

Eerst was er sprake van een prijs van 10 euro per ton, maar de prijs van de CO2-uitstoot is uiteindelijk vastgelegd op 25 euro per ton vanaf 1 januari 2021, zo blijkt uit het akkoord dat in de nacht van zondag op maandag werd bereikt tussen de federale Duitse regering en de regeringen van de Länder. Het gevolg zal een meerprijs van 7 tot 8 centiem per liter brandstof aan de tank zijn.

De prijzen zullen later nog meer stijgen, naar 30 euro in 2022 en naar 50 euro in 2025. De inkomsten van deze prijsverhogingen moeten dienen om de taksen op hernieuwbare energie te doen dalen.

Vrijdag ligt het klimaatplan ter goedkeuring voor in het Duitse parlement. Andere maatregelen omvatten een daling van de prijs van treintickets en premies voor energiezuinige verbouwingen van vastgoed. Duitsland mikt op een daling met 55 procent van de uitstoot van broeikasgassen in tien jaar tijd en een groei van het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie met 65 procent in dezelfde periode.