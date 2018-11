Duitsland legt inreisverbod op aan 18 verdachten van moord Khashoggi kg

19 november 2018

14u03

Bron: Belga 0 Duitsland heeft achttien Saudi’s een inreisverbod opgelegd. Ze worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vandaag gezegd in de zijlijn van een bijeenkomst van de Europese Unie in Brussel.

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zou overigens niet op de zwarte lijst staan. Nochtans wordt hij door tal van waarnemers ervan verdacht opdracht te hebben gegeven om Khashoggi uit de weg te ruimen.

Khashoggi, die onder meer schreef voor Washington Post en kritisch was voor de Saudische kroonprins, werd op 2 oktober vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Volgens de Turkse autoriteiten gebeurde de moord met voorbedachten rade en werd een Saudisch team naar Turkije gestuurd om de journalist te doden.

De internationale gemeenschap zet Saudi-Arabië steeds meer onder druk om informatie te geven over het incident. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken riep het land op om een naadloos en transparant onderzoek te voeren nadat Riyad bekendmaakte dat elf mensen aangeklaagd worden in de zaak-Khashoggi. Voor vijf van de elf verdachten is de doodstraf geëist.

