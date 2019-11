Duitsland legt groot ondergronds bankierssysteem plat: huiszoekingen op 62 locaties mvdb

19 november 2019

12u51

Bron: AD.nl 0 In Duitsland zijn sinds vanochtend tientallen doorzoekingen gaande in verband met een onderzoek naar een grootschalig ondergronds bankierssysteem. Onder meer metaalbedrijven, juweliers en particuliere woningen worden binnenstebuiten gekeerd. Ook in Nederland vinden doorzoekingen plaats. De ‘internationaal opererende criminele organisatie’ zou zo'n 200 miljoen euro hebben witgewassen via hawala-bankieren.

Zo'n 850 agenten en belastinginspecteurs zijn bezig met de doorzoekingen op minstens 62 locaties in de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlijn, Baden-Württembergen en Nederland. 27 personen (in de leeftijd van 23 tot en met 61 jaar) worden ervan verdacht een criminele groepering te vormen. Tegen zes personen is een arrestatiebevel uitgevaardigd en vanochtend zijn verschillende mensen aangehouden.

De verdachten zouden het zogenoemde hawala-banksysteem hebben gebruikt voor hun transacties. Contant geld werd gestort op een afhaalpunt (in dit geval Duitsland) en cash terugbetaald in een ander land (in dit geval Turkije). Zulke transactie wordt doorgaans binnen de 48 uur bevestigd via fax of mail, maar meer documenten zijn er niet, waardoor opdrachtgevers en bestemmelingen anoniem kunnen blijven. Het systeem is onder meer bij mensensmokkelaars in trek.

Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zou 200 miljoen euro op illegale wijze zijn getransfereerd. De hoofdverdachte is volgens Duitse media woonachtig in Duisburg. Het onderzoek is al minstens een jaar aan de gang.