Duitsland keurt omstreden militaire export naar Saudi-Arabië goed kv

12 april 2019

16u47

Bron: Belga 0 De federale veiligheidsraad van Duitsland heeft de levering van militaire onderdelen aan Frankrijk goedgekeurd, voor een eventuele verkoop aan Saudi-Arabië. De goedkeuring volgt twee weken na de versoepeling van de beperkingen op legerverkopen aan Saudi-Arabië.

Volgens een brief van de Duitse minister van Economie Peter Altmaier aan de economische commissie in de Bondsdag, het Duitse parlement, keurde de veiligheidsraad negen leveringen van onderdelen aan zes landen goed. De raad vergadert in het geheim. Het Duitse persagentschap DPA kon de brief inkijken.

In november legde de Duitse overheid nog een algemeen verbod op alle militaire uitvoer aan Saudi-Arabië op, maar eind vorig maand versoepelde Berlijn de beperkingen op de leveringen van componenten aan andere landen die uitvoeren naar het koninkrijk. Daarop volgde kritiek uit Frankrijk en Groot-Brittannië. Een uitvoerverbod op Duitse producten blijft wel gelden tot eind september.



Het verbod was een reactie op de moord op de dissidente journalist Jamal Khashoggi in oktober en houdt ook verband met de Saudische betrokkenheid in de burgeroorlog in Jemen.

Volgens de brief van Altmaier zijn drie uitvoervergunningen uitgegeven voor de Verenigde Arabische Emiraten, die ook in het conflict in Jemen zijn betrokken. In maart vorig jaar had de Duitse regering nog een verbod uitgevaardigd op wapenexport naar landen die in het conflict zijn betrokken, met uitzondering van uitvoer die voordien al was overeengekomen.

De Verenigde Arabische Emiraten zullen drie Frans-Duitse artillerieradarsystemen ontvangen, net als voertuigen, toebehoren en wisselstukken. Het blijft onduidelijk of de onderdelen die naar Frankrijk worden gestuurd, en de radars ook daadwerkelijk worden geleverd.