Duitsland keurt controversiële militaire export naar Verenigde Arabische Emiraten goed PVZ

04 oktober 2019

18u01

Bron: DPA 0 De Duitse overheid heeft een omstreden verkoop van militair materieel aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die in het Jemen-conflict verwikkeld zijn, goedgekeurd.

De Federale Veiligheidsraad, die geleid wordt door bondskanselier Angela Merkel, gaf tijdens een recente bijeenkomst de toestemming om generators voor een luchtverdedigingssysteem te exporteren. Dat blijkt uit een brief van minister van Economie Peter Altmaier aan parlementsleden. Ook het Amerikaanse ministerie van Defensie besliste pas nog om twee extra batterijen naar het land in de Golf te brengen, na een drone-aanval op olie-installaties in buurland Saoedi-Arabië.

De Duitse uitvoervergunning is vertrouwelijk, omdat de VAE een belangrijke partner is van de Saoedische alliantie die in Jemen tegen Houthi-rebellen vecht. De generators in kwestie worden geleverd door Jenoptik Power Systems in Beieren. Het bedrijf produceert generators voor Patriot luchtverdedigingsbatterijen die door het Amerikaans bedrijf Raytheon gemaakt worden. Die mobiele Patriot-systemen worden door de VAE, net zoals onder meer Duitsland, gebruikt om zich tegen luchtaanvallen te beschermen.

In 2017 besliste de toenmalige Duitse coalitie om geen militair materieel meer te leveren aan landen die rechtstreeks betrokken zijn bij het conflict in Jemen. Die beslissing leek met betrekking tot de VAE te veranderen, toen in juni bekend raakte dat ze zich wilden terugtrekken uit Jemen, na onenigheid met hun Saoedische alliantiepartner, omdat het er in de strijd tegen de Houthi's niet op leek vooruit te gaan.