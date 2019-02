Duitsland in de ban van verdwijning: tienermeisje (15) al tien dagen spoorloos ttr

28 februari 2019

18u03

Bron: Bild, Tagesspiegel 4 De Duitse politie is al tien dagen met man en macht op zoek naar Rebecca Reusch, een 15-jarig meisje uit Berlijn. De tiener verliet op maandag 18 februari het huis van haar 27-jarige zus Jessica. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Rebecca bracht een weekendje door bij haar zus en schoonbroer in Britz, een wijk in Berlijn. Jessica, de zus van het tienermeisje, zag haar voor het laatst op maandag 18 februari toen Rebecca rond 7 uur naar school vertrok. Bijzonder vroeg, zo merkte Jessica die ochtend op. “De school ligt zo’n vier kilometer verderop en ze ging met de bus”, vertelt de bezorgde twintiger aan de Duitse krant Bild.

Wanneer Rebecca ’s avonds na schooltijd niet thuiskwam, contacteerden haar ouders Brigitte (52) en Bern (55) Reusch de directeur. Die vertelde dat het meisje die dag niet op school was. Het echtpaar probeerde hun dochter telefonisch te bereiken, maar dat bleek tevergeefs. De smartphone van Rebecca stond uit. “Ze laat ons altijd iets weten als ze later thuiskomt”, aldus Bern. De ouders verwittigden de politie, die onmiddellijk een zoekactie startte.

Na tien dagen is er echter nog steeds geen spoor van Rebecca. Op een persconferentie zei de politie zich “ernstige zorgen” te maken over de verdwijning van de tiener. Speurders doorzochten met de hulp van vijftig vrijwilligers, politiehonden en infraroodtechnologie de omgeving. Er vond ook een huiszoeking plaats in het appartement van Jessica en het huis van de ouders. Zonder resultaat, zo liet de politie aan Duitse media weten.

Speurders vermoeden dat Rebecca voor schooltijd een afspraakje had. Ze nam immers een picknickdeken mee toen ze het huis van haar zus verliet. Volgens de agenten zou dat ook verklaren waarom ze vroeger naar school vertrok. “We hebben geen idee met wie ze afgesproken zou hebben”, zeggen de ouders van de verdwenen tiener. “Ze heeft geen vriendje.”

Tips

“Mijn vrouw en ik kunnen niet meer slapen. We staan ’s nachts op en vragen ons voortdurend af waar onze dochter zou kunnen zijn”, aldus vader Bern. Volgens hem is het uitgesloten dat Rebecca wegliep van huis. “Ze is een vrolijk tienermeisje. Ze wordt niet gepest op school en is een erg trouwe leerling”, klinkt het.

Ook de moeder van het meisje vermoedt dat er sprake is van kwaad opzet. “We zijn erg ongerust en geloven dat iemand haar vasthoudt.” De ouders hopen dat mensen die meer informatie hebben over de verdwijning van hun dochter zich bekend maken.

De zus van Rebecca verspreidde een dag na de verdwijning een opsporingsbericht. Na enkele uren waren er al 117 tips binnengekomen. “We zijn alle tips nu uitgebreid aan het onderzoeken”, zegt de politie in Berlijn.