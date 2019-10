Duitsland heeft sinds terreur op de Berlijnse kerstmarkt zeven aanslagen verijdeld ADN

23 oktober 2019

15u58

Bron: Belga 0 De Duitse veiligheidsdiensten hebben sinds de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn in december 2016 zeven aanslagen kunnen voorkomen. Dat meldt Holger Münch, de voorzitter van de Duitse federale recherchedienst (BKA).

Op 19 december 2016 reed Anis Amri met een gestolen vrachtwagen in op de kerstmarkt voor de Berlijnse Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Daarbij werden twaalf mensen gedood. Nadien vluchtte hij naar Italië, waar hij vier dagen later door de politie werd neergeschoten.

Zwakke punten

De gebreken bij immigratie en bij de observatie en vervolging van dader Amri zijn de dag van vandaag niet mogelijk, verklaarde Münch vandaag aan de regionale krant Rheinische Post.



In 2016 waren er volgens hem drie grote zwakke punten. "Ten eerste werd de immigratiezaak tegen de dader Anis Amri niet consequent opgevolgd. Dat zou vandaag niet gebeuren", stelde Münch. Ook werden rechtszaken tegen Amri in verschillende deelstaten niet samengebracht. Verder is een mensgerichte aanpak vandaag de norm, voegde de voorzitter eraan toe. Dat betekent dat niet alleen het concrete risico beoordeeld wordt, maar ook de persoon zelf en het gevaar dat hij of zij vormt.

"In 2016 waren er aanwijzingen van een mogelijke aanslag door Amri met snelvuurwapens. Die verdenking werd niet bevestigd. Vandaag zou er niet alleen meer aandacht naar die zaak gaan, maar ook naar Amri zelf", aldus Münch.

Sinds 2013 is het aantal islamisten die mogelijk een bedreiging vormen volgens Münch meer dan vervijfvoudigd. Vandaag zou het om zo'n 680 personen gaan.