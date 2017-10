Duitsland getroffen door noodweer: al 7 doden SVM

09u47

Bron: Belga 15 AFP Duitsland kampt vanmorgen nog steeds met een verkeerschaos als nawee van de storm Xavier die ook aan minstens zeven mensen het leven heeft gekost.

Tussen grote steden als Berlijn, Hamburg, Hannover en Kiel is het treinverkeer geschrapt of ingeperkt. Ploegen moeten immers bomen weghalen en herstellingen uitvoeren. In Hamburg normaliseert het plaatselijk openbaar vervoer, in Berlijn is het nog steeds verstoord.

In de westelijke stad Minden hebben zowat 470 treinreizgers de nacht in hun treinen moeten doorbrengen omdat die niet verder konden rijden.

In de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zitten nog tienduizend mensen zonder stroom. Toen de storm haar hoogtepunt had bereikt, waren dat er 35.000.

