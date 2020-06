Duitsland gaat minimumloon geleidelijk optrekken SPS

30 juni 2020

19u05

Bron: Belga 1 Duitsland zal het wettelijk minimumloon geleidelijk optrekken. Tegen midden 2022 zou het 10,45 euro per uur moeten bedragen, tegen 9,35 euro vandaag. Dat blijkt uit een advies van de bevoegde commissie waarin werkgevers en vakbonden zetelen. Het advies werd vandaag unaniem goedgekeurd. De Duitse minister van Werk, Hubertus Heil (SPD), reageerde alvast positief.

Het optrekken van het minimumloon zou geleidelijk moeten gebeuren, met een eerste verhoging begin volgend jaar (tot 9,5 euro) en dan nog drie stappen na telkens zes maanden.

Sinds vijf jaar hanteert Duitsland een ondergrens voor het uurloon. Het debat over een verhoging werd gevoerd in volle coronacrisis. Werkgevers wezen op het gevaar van een te snelle stijging die de exportbedrijven pijn zou kunnen doen, terwijl de vakbonden wezen op de precaire situatie van zo'n 2 miljoen werknemers.

Binnen de bevoegde commissie werd nu een compromis bereikt, dat traditioneel goedgekeurd wordt door de regering. De Duitse minister van Arbeid reageerde dinsdag alvast positief. Hij wees erop dat het minimumloon een kwestie is van prestatiebeloning, maar ook een economisch aspect heeft. Heil sluit zelfs verdere verhogingen niet uit; wat hem betreft is 12 euro per uur "een goed uitgangspunt".