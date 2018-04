Duitsland gaat 10.000 extra vluchtelingen opvangen Redactie

19 april 2018

11u49

Bron: Belga 12 Duitsland gaat 10.000 extra vluchtelingen opvangen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De beslissing kadert in een programma van de Europese Unie. Dat is vandaag bekendgemaakt.

De Duitse regering had eerder deze week al een akkoord bereikt over de extra opvangplaatsen, zo liet eurocommissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos weten. Vorige zomer deed de Europese Commissie een aanbeveling bij de lidstaten om de komende twee jaar minstens 50.000 kwetsbare vluchtelingen uit derde landen naar Europa te halen. Volgens de Commissie opent er zich een "window of opportunity" voor legale en veilige migratieroutes nu de irreguliere migratie naar het Europese continent sterk aan het verminderen is. De Commissie heeft in totaal 500 miljoen euro veil voor het nieuwe hervestigingsprogramma.