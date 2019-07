Duitsland enige EU-lidstaat die zich onthield bij voordracht Ursula von der Leyen: “Onenigheid” ADN

02 juli 2019

22u00

Bron: Belga 0 Ondanks het feit dat de Europese Commissie voor de eerste keer in meer dan 50 jaar een Duitse voorzitter lijkt te krijgen, is Duitsland de enige EU-lidstaat die zich onthouden heeft bij de voordracht van de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen. Onenigheid binnen de grote Duitse coalitie van CDU/CSU en SPD is er de oorzaak van. Dat heeft Duits Bondskanselier Angela Merkel vanavond zelf toegegeven.

Omdat de SPD, de sociaaldemocratische coalitiepartner van Angela Merkels CDU, het niet eens was met de voordracht van Ursula von der Leyen (CDU) als Europees Commissievoorzitter, moest Duitsland zich formeel onthouden bij die beslissing in de schoot van de Europese Raad.

In een mededeling zegt de SPD-top dat ze het er moeilijk mee heeft dat geen van de voorgedragen kandidaat-Commissievoorzitters - Manfred Weber, Frans Timmermans en Margrethe Vestager - uiteindelijk de nominatie in de wacht heeft kunnen slepen, maar dat die is gegaan naar een politica die niet eens aan de Europese verkiezingen heeft deelgenomen. Over mogelijke gevolgen voor de 'GroKo' (Große Koalition, red.) rept de SPD met geen woord, maar Merkel zei op haar persconferentie na afloop van de top dat ze met haar coalitiepartner het gesprek wil aangaan.

Geen reden om te klagen

De Franse president Emmanuel Macron liet zich na de top dan weer ontvallen dat Duitsland geen reden heeft om te klagen. "Als iemand mij kan uitleggen hoe dit akkoord Duitsland verzwakt, dat hij het dan doet." Voor Macron zelf is het een overwinning dat met von der Leyen als toekomstig Commissievoorzitter, Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad, Josep Borrell als Hoge Vertegenwoordiger en Christine Lagarde als ECB-topvrouw een "integraal Franstalige" ploeg zal aantreden.

Macron lijkt ook zijn slag thuis gehaald te hebben met het feit dat geen van de 'Spitzenkandidaten' benoemd is geraakt. Hij was altijd een koele minnaar van dat systeem omdat "de logica niet werd doorgetrokken" en er niet met transnationale lijsten werd gewerkt. Merkel zei vanavond dat ze het hele voordrachtsysteem wil herbekijken om een herhaling van deze onverkwikkelijke benoemingsprocedure te herhalen. Transnationale lijsten en de rechtstreekse verkiezingen van kandidaten zijn opties die tegen het licht kunnen worden gehouden, aldus Merkel.