Duitsland en Lufthansa akkoord over 9 miljard aan steun, maar nog geen akkoord uit Brussel

25 mei 2020

19u38

Bron: Belga 2 De Duitse overheid redt Lufthansa door een belang van 20 procent te nemen in de luchtvaartreus. Met de reddingsactie is in totaal zowat 9 miljard euro gemoeid. Lufthansa is net als andere luchtvaartmaatschappijen flink in de problemen gekomen door de coronacrisis. Er moeten wel nog een paar vragen uitgeklaard worden met de Europese Commissie, moest Duits minister van Economie Peter Altmaier toegeven. Ook de raad van toezicht en aandeelhouders van Lufthansa worden nog gehoord, maar daar worden minder problemen verwacht.

Voor het verkrijgen van de deelneming telt de Duitse overheid in eerste instantie ongeveer 6 miljard euro neer. De staat steunt ook een driejarige lening van 3 miljard euro. Mocht het concern later nog te maken krijgen met een vijandige overnamepoging, dan kan Duitsland zijn grip op Lufthansa nog versterken, is eveneens afgesproken. In dat geval mag het belang van Berlijn worden opgevoerd tot net iets meer dan 25 procent van de aandelen.

Berlijn legt Lufthansa in ruil voor de staatssteun wel enkele milieuvoorwaarden op. Zo neemt de maatschappij zich onder meer voor zijn vloot te vernieuwen om de uitstoot te beperken. Daarnaast mag er geen overheidsgeld in belastingparadijzen terechtkomen.



Beide partijen zeggen dat er rekening gehouden is met de belangen van het bedrijf, van belastingbetalers en van personeel.

Maar het is dus nog afwachten of Europa groen licht geeft. Duits minister Altmaier, een vertrouweling van bondskanselier Angela Merkel, wilde vanavond niets kwijt over de onderhandelingen die momenteel nog met Brussel lopen. Hij zei wel dat de Duitse regering de komende dagen zal "strijden en werken" om Lufthansa toe te laten zijn werk in Duitsland in dezelfde omvang te kunnen verderzetten. Altmaier zei vertrouwen te hebben in een goede uitkomst.

Vanuit de CDU van Merkel en Altmaier was eerder op de dag te horen dat Europa ervoor ijvert dat Lufthansa start- en landingsrechten in de hubs van Frankfurt en München afgeeft. De Commissie wilde maandag niet reageren op die berichten.

De Duitse regering en Lufthansa steggelden al weken over de noodsteun voor de geplaagde onderneming. Door de crisis houdt Lufthansa een groot deel van zijn vloot noodgedwongen aan de grond, met uitzondering van de vrachtvluchten.

138.000 werknemers

Ondertussen lopen de vaste kosten door en dreigt het geld van de onderneming op te raken. Bij de Lufthansa Group werken in totaal zo'n 138.000 mensen. De banen van tienduizend werknemers staan op de tocht.

De Duitse regering had eerder al als crisismaatregel besloten om, indien nodig, een belang te nemen in belangrijke bedrijven.

