Duitsland en Europese Unie trekken miljoenen euro’s uit voor Libanon, Frankrijk richt lucht- en zeebrug in KVE ES

09 augustus 2020

09u48

Bron: ANP, Belga, ANP 0 Duitsland trekt nog eens 10 miljoen euro uit voor hulp aan Libanon. Daar verwoestte een zware explosie dinsdag een deel van hoofdstad Beiroet. "De inwoners van Beiroet hebben onze hulp nodig. En ze hebben hoop nodig", zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas tegen Bild am Sonntag. Intussen heeft Frankrijk een lucht- en zeebrug ingericht om hulpverleners en -middelen naar Libanon te sturen en heeft ook de Europese Unie beslist om 30 miljoen euro extra vrij te maken voor noodhulp.

De ramp in de stad heeft het leven gekost aan meer dan 150 mensen. Ook waren er duizenden gewonden en zijn honderdduizenden personen dakloos geworden. “Dit soort cijfers zijn schokkend. Ik ben blij dat ik vandaag kan bevestigen dat de Duitse regering nog eens 10 miljoen euro uittrekt voor noodhulp", aldus De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

Ook de Europese Unie zal 30 miljoen euro vrijmaken voor noodhulp. De som komt bovenop de 33 miljoen euro die reeds kort na de catastrofe in de haven van Beiroet dinsdag was toegezegd. Dat heeft de EU-Commissie zondag in het kader van een donorconferentie voor Libanon bekendgemaakt. Vertegenwoordigers uit ruim 30 landen en organisaties, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin voor België, zouden volgens Frankrijk de videoconferentie bijgewoond hebben.

Het geld moet streng gecontroleerd aan Libanon worden overgemaakt en mag enkel dienen voor het verzorgen van de sterkst getroffen inwoners van het land”, klinkt het bij de EU. “In deze kritieke uren biedt de EU onderdak, medische noodhulp, water en sanitaire voorzieningen en voedselhulp. De Europese Unie is vastbesloten het Libanese volk op korte en lange termijn te helpen”, aldus Janez Lenarcic, EU-commissaris voor crisisbestrijding.

“Buitengewone mobilisatie”

Frankrijk heeft een lucht- en zeebrug ingericht om hulpverleners en -middelen te sturen naar Libanon. Twee schepen, waaronder een oorlogsschip, zijn vertrokken in Toulon met onder andere voedingsmiddelen. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een “buitengewone mobilisatie”.