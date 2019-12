Duitsland en Europese Commissie niet opgezet met Amerikaanse sancties voor Russische pijplijn KVE

Bron: Belga 1 Brussel en Berlijn reageren ontstemd op de Amerikaanse sancties voor projecten van Russische pijplijnen die woensdag in het Huis van Afgevaardigden zijn goedgekeurd. Het gaat om de Nord Stream 2 en Turkstream, die gas transporteren naar Duitsland, Turkije en Oost-Europa. Phil Hogan, de Europees commissaris voor Handel, sprak zich uit tegen de sancties, maar kondigde geen Europese vergeldingsacties aan. "Onze houding tegen buitenlandse sancties is duidelijk: we verwerpen ze", klonk het dan weer in Berlijn, bij een woordvoerster van de Duitse minister van Economie Peter Altmaier.

"Uit principe verzet de EU zich tegen sancties tegen Europese bedrijven die wettig zaken doen", zei Hogan, die erop wijst dat de Europese Unie "duidelijke" regels heeft over gaspijplijnen tussen de EU en een derde land. De Europese Commissie onderzoekt de beslissing van het Congres in Washington. Kiev reageerde dan weer wel verheugd op de stemming in Washington. Vanuit Oekraïne klinkt al langer kritiek op de pijplijn. Het land vreest inkomsten te verliezen.

De Amerikaanse sancties maken deel uit van een wetsvoorstel over uitgaven bij defensie dat woensdag door het Amerikaanse Congres is goedgekeurd. Volgens het wetsvoorstel zullen schepen die pijpen leggen op een diepte van meer dan 30 meter onder het zeeniveau sancties krijgen, net zoals alle buitenlanders die de schepen daarin bijstaan. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als de nationale veiligheid bedreigd wordt of als de pijplijnen hersteld moeten worden.

Verwacht wordt dat de Senaat het wetsvoorstel tegen het einde van de week ook zal goedkeuren. Eerder liet president Donald Trump al weten dat hij het voorstel zal ondertekenen. Met de sancties willen de VS zich wapenen tegen inspanningen om de relatie met Europa en Duitsland "te verzwakken", aldus het wetsvoorstel.