Duitsland en China beklemtonen engagement in nucleair akkoord met Iran TTR

24 mei 2018

09u47

Bron: Belga 2 Duitsland en China zijn geëngageerd om het nucleair akkoord met Iran in stand te houden, ook al hebben de Verenigde Staten zich daaruit teruggetrokken. De Chinese premier Li Keqiang en de Duitse bondskanselier Angela Merkel onderstreepten dat engagement gezamenlijk in Peking.

Het akkoord is niet perfect, zei Merkel, maar de alternatieven zijn nog meer onzeker. Sancties kunnen sommige Europese bedrijven afschrikken van zakendoen met Iran, waardoor andere landen de leemte kunnen invullen, aldus nog de Duitse bondskanselier.

"Het akkoord schrappen brengt vrede en stabiliteit in de regio in gevaar", voegde de Chinese premier toe.

Washington stapte twee weken geleden uit het nucleaire akkoord met Iran. Dat akkoord was in 2015 bereikt door Iran, de VS en ook nog China, Duitsland, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië strijden sinds de terugtrekking van Amerika voor het behoud van de deal. Ook China en Rusland willen hem behouden.