Duitsland eens over nieuwe immigratiewet: zo gaat ons buurland met economische migranten om HR

02 oktober 2018

09u54

Bron: ANP, Reuters 2 De coalitiepartijen in Duitsland zijn het na urenlange beraadslagingen eens geworden over een nieuwe migratiewet. Daarin is vastgelegd hoe het land omgaat met economische migranten.

Kern van de wet is dat Duitsland aantrekkelijk wordt voor vaklieden om zich te vestigen. De wet moet de instroom reguleren en beheersen. Mensen die zich in Duitsland willen vestigen, moeten al in hun eigen land Duits leren.

Een belangrijk onderdeel van de wet is de mogelijkheid voor asielzoekers om economisch migrant te worden, mits zij daarvoor gekwalificeerd zijn. Zo kunnen sommige afgewezen asielzoekers toch nog een gooi doen naar een verblijfsvergunning.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer liet maandag nog weten dat sommige vluchtelingen toestemming zouden moeten krijgen om in Duitsland te blijven als zij een baan vinden en Duits leren. Ook Angela Merkel wilde bedrijven helpen die worstelen met enorme arbeidstekorten. Daarom moesten de hindernissen verlagen om geschoolde werknemers van buiten de Europese Unie aan te nemen.

Gevoelig

De gesprekken over de nieuwe immigratiewetgeving lagen gevoelig. Veel kiezers in Duitsland waren enkele jaren geleden niet blij met de beslissing van Merkel in 2015 om meer dan een miljoen vluchtelingen toe te laten in Duitsland, voornamelijk moslims uit het Midden-Oosten.